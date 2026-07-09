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FMI eleva projeção de crescimento do PIB do Brasil

Em contrapartida, fundo reduziu previsão de crescimento da economia mundial para 3%

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O FMI (Fundo Monetário Internacional) atualizou as previsões para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) mundial. O curioso é que, enquanto a economia mundial deve retrair, o Brasil deve crescer nos próximos anos.

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