FMI eleva projeção de crescimento do PIB do Brasil

O FMI (Fundo Monetário Internacional) atualizou as previsões para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) mundial. O curioso é que, enquanto a economia mundial deve retrair, o Brasil deve crescer nos próximos anos.



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