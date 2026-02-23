Logo R7.com
Força-tarefa dos EUA desempenhou papel na morte de líder de cartel mexicano

Ação desencadeou onda de violência, com ataques, incêndios e cidades em pânico

Conexão Record News|Do R7

O chefe de uma das maiores facções do narcotráfico mexicano, El Mencho, foi morto durante uma megaoperação federal que ocorreu neste domingo (22).

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS.

  • México
  • Narcotráfico
  • Violência
  • crimes

