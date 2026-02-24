Fortes chuvas castigam cidades da Zona da Mata Mineira

Em Ubá, cidade que fica na Zona da Mata Mineira, a chuva causou estragos. Um carro foi engolido pela força da água e uma concessionária foi invadida pela enxurrada, com vários veículos novos arrastados.



