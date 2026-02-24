Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Fortes chuvas castigam cidades da Zona da Mata Mineira

Em Ubá, a enxurrada arrastou veículos e urnas funerárias pelas ruas

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Em Ubá, cidade que fica na Zona da Mata Mineira, a chuva causou estragos. Um carro foi engolido pela força da água e uma concessionária foi invadida pela enxurrada, com vários veículos novos arrastados.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Defesa Civil
  • chuvas
  • clima
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.