Frente fria chega ao Sudeste a partir desta quarta-feira (21); veja a previsão do tempo

Temperaturas no Sudeste podem cair nesta semana por conta de uma frente fria que se desloca do Sul para a região. Em conversa com o Conexão Record News desta terça-feira (20), Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo, afirma que a chegada da frente fria traz um 'alívio' para as temperaturas quentes e provoca chuvas, especialmente em áreas mais ao leste.



Segundo Borges, São Paulo tem clima seco e sem chuva nesta terça (20), mas pancadas devem acontecer já na quarta (21). Até o fim de semana, segundo o especialista, os moradores da metrópole devem encaram a chamada 'gangorra térmica', com variações ao longo dos dias.



O meteorologista relatou também que a capital fluminense tem tempo firme e quente até a quinta (22), mas com a possibilidade de chuvas isoladas na parte da noite. A virada de temperatura chega ao Rio na sexta-feira (23) com alerta de temporais.