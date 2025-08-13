Frio de novo: trégua dura pouco e temperaturas voltam a cair em SP nesta quinta-feira (14)

"Essa trégua é bem curta, porque já a partir de quinta-feira (14) uma nova frente fria deve se deslocar sobre o oceano", alerta o meteorologista Vitor Takao, da Climatempo. Segundo ele, essa nova frente fria não será forte quanto a última, mas voltará a derrubar as temperaturas no Sul e em parte do Sudeste, além de aumentar a nebulosidade e provocar chuva no Rio de Janeiro.



Em entrevista ao programa Conexão Record News desta quarta-feira (13), Takao explica que o frio dos últimos dias está perdendo força, mas o ar seco ainda predomina em boa parte do país. Ele destaca que regiões do Centro-Oeste, norte de São Paulo e interior de Minas podem registrar umidade abaixo de 12% à tarde, índice considerado emergencial, exigindo atenção para a hidratação.



O meteorologista aponta que cidades como Goiânia, Cuiabá e Rio Branco seguem com calor forte, enquanto Porto Alegre não passa dos 20 °C. Em São Paulo, a máxima chega a 26 °C nesta quarta, mas cai para cerca de 19 °C na quinta-feira. Belo Horizonte deve alcançar 27 °C quarta e até 30 °C quinta, com tempo seco e sem previsão de chuva nos próximos dias.