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Governo anuncia medidas para endurecer fiscalização do frete

Decisão foi adotada pelo Ministério dos Transportes e agência reguladora

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O governo federal anunciou um conjunto de medidas para reforçar a fiscalização do cumprimento da tabela do piso mínimo do frete para caminhoneiros. A iniciativa envolve o Ministério dos Transportes e a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), que atuarão tanto presencialmente quanto por meio tecnológico.

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