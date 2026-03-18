Governo anuncia medidas para endurecer fiscalização do frete

O governo federal anunciou um conjunto de medidas para reforçar a fiscalização do cumprimento da tabela do piso mínimo do frete para caminhoneiros. A iniciativa envolve o Ministério dos Transportes e a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), que atuarão tanto presencialmente quanto por meio tecnológico.



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