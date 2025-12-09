Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Governo avalia aumentar tarifas para carros e aço em 2026

Medida é para proteger setores da economia que estão sofrendo com importações

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O governo federal deve aumentar as tarifas de alguns produtos para proteger os setores da economia que estão sofrendo com as importações.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • brasil
  • china
  • carros
  • tarifas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.