Governo confirma que salário mínimo será de R$ 1.621 em 2026

O governo confirmou que o salário mínimo vai ser de R$ 1.621 em 2026. Com isso, o valor ficará R$ 103 acima dos atuais R$ 1.518, o que representa um reajuste de 6,79%.



