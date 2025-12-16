Logo R7.com
Governo destaca abertura de 500 mercados internacionais

Negócios resultaram em US$ 3,4 bilhões em exportações entre 2023 e 2025

Conexão Record News|Do R7

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a abertura de 500 mercados internacionais para a agropecuária no período entre 2023 e 2025.

