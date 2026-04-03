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Governo dos EUA demite oficiais da cúpula militar

Chefe do Estado-Maior do Exército é um dos afetados e vai se aposentar imediatamente

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Segundo autoridades americanas, o general Randy George foi demitido pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, e vai se aposentar imediatamente.

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