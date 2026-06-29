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Governo dos EUA volta atrás e retira bloqueio de IAs da Anthropic

Dois modelos foram suspensos globalmente após restrições a estrangeiros

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O governo dos EUA revogou restrições à Anthropic, permitindo uso controlado de seus modelos de inteligência artificial.

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