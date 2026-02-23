Logo R7.com
Governo federal divulga balanço do 1º ano do Contrata+Brasil

Entenda como MEIs podem vender ao governo e quem pode participar

Conexão Record News|Do R7

O governo federal divulgou um balanço oficial do primeiro ano do programa de contratação de microempreendedores individuais. O Contrata+Brasil é a plataforma que conecta pequenos empreendedores a órgãos públicos.

  • economia
  • governo-federal
  • conexao-record-news
  • mei

