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Governo federal e estados fecham acordo para subsidiar o diesel importado

Medida tenta reduzir os impactos da alta do petróleo em meio à guerra no Oriente Médio

Conexão Record News|Do R7

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O governo federal e os estados brasileiros firmaram um acordo para subsidiar o preço do diesel importado em R$ 1,20 por litro durante os próximos dois meses. A medida visa reduzir os impactos econômicos decorrentes da alta dos preços do petróleo devido à guerra no Oriente Médio.

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