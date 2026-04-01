Governo federal e estados fecham acordo para subsidiar o diesel importado

O governo federal e os estados brasileiros firmaram um acordo para subsidiar o preço do diesel importado em R$ 1,20 por litro durante os próximos dois meses. A medida visa reduzir os impactos econômicos decorrentes da alta dos preços do petróleo devido à guerra no Oriente Médio.



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