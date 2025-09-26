Logo R7.com
Governo freia processo e aguarda reunião entre Trump e Lula

Deliberação sobre possibilidade de retaliação aos Estados Unidos foi adiada

O governo brasileiro freou o processo da Lei da Reciprocidade e aguarda a reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu par americano, Donald Trump, que pode ocorrer na próxima semana. A decisão sobre a possibilidade de uma retaliação aos Estados Unidos, estava prevista para esta terça-feira (23), mas foi adiada. A decisão vem após Trump sinalizar durante a Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova York, uma possível negociação com o Brasil sobre as tarifas impostas ao país.

