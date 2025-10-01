Governo Lula eleva bloqueio de gastos no orçamento de 2025

O governo Lula confirmou o congelamento de mais de R$ 1,4 bilhão em gastos em 2025. O bloqueio chega a pouco mais de R$ 12 bilhões de reais. Desse total, R$ 2,7 bilhões atingem emendas parlamentares. Os mais impactados são os ministérios das Cidades e da Saúde.



