Governo Lula eleva bloqueio de gastos no orçamento de 2025
Ministérios das Cidades e da Saúde são os mais afetados pela medida
O governo Lula confirmou o congelamento de mais de R$ 1,4 bilhão em gastos em 2025. O bloqueio chega a pouco mais de R$ 12 bilhões de reais. Desse total, R$ 2,7 bilhões atingem emendas parlamentares. Os mais impactados são os ministérios das Cidades e da Saúde.
