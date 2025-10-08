Governo restringe antecipação de saque-aniversário do FGTS

O governo federal anunciou, nesta terça-feira (7) a restrição da antecipação do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A partir de 1º de novembro, o trabalhador que aderiu à modalidade do fundo de garantia vai ter limitações na hora de antecipar o benefício nos bancos.



