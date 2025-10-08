Logo R7.com
Governo restringe antecipação de saque-aniversário do FGTS

Valor e número de parcelas serão limitados a partir 1º de novembro

Conexão Record News|Do R7

O governo federal anunciou, nesta terça-feira (7) a restrição da antecipação do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A partir de 1º de novembro, o trabalhador que aderiu à modalidade do fundo de garantia vai ter limitações na hora de antecipar o benefício nos bancos.

