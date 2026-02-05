Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Governo terá que justificar cortes no orçamento

Executivo terá 180 dias para apresentar plano voltado à autonomia financeira de agências

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O TCU (Tribunal de Contas da União) determinou que o governo federal apresente justificativas técnicas consistentes para eventuais cortes no orçamento de agências reguladoras federais.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • TCU (Tribunal de Contas da União)
  • economia
  • brasilia
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.