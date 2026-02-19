Logo R7.com
Greve contra reforma trabalhista: embarques agrícolas da Argentina são paralisados

País sul-americano é maior exportador mundial de óleo e farelo de soja

Conexão Record News|Do R7

Os embarques agrícolas da Argentina foram paralisados por conta da greve feita pelos sindicatos marítimos. Os trabalhadores protestam contra a reforma trabalhista no país.

  • Argentina
  • Greve
  • soja
  • economia

