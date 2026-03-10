Logo R7.com
Grupo Pão de Açúcar firma acordo com credores para recuperação extrajudicial

Iniciativa visa reestruturar cerca de R$ 4,5 bilhões em dívidas da empresa sem a necessidade de entrar com pedido judicial

Conexão Record News|Do R7

  Google News

O Grupo Pão de Açúcar anunciou um acordo com os principais credores e apresentou um plano de recuperação extrajudicial. A iniciativa visa reestruturar cerca de R$ 4,5 bilhões em dívidas da empresa sem a necessidade de entrar com pedido judicial.

