Prazo para solicitar voto em trânsito termina nesta quinta (20)

O prazo para os eleitores solicitarem o voto em trânsito encerra-se nesta quinta-feira (20). Essa medida é destinada aos cidadãos que desejam participar das eleições mesmo estando fora de sua cidade de origem.



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