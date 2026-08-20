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Prazo para solicitar voto em trânsito termina nesta quinta (20)

Medida é para eleitor que quer votar mesmo estando fora do município

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O prazo para os eleitores solicitarem o voto em trânsito encerra-se nesta quinta-feira (20). Essa medida é destinada aos cidadãos que desejam participar das eleições mesmo estando fora de sua cidade de origem.

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