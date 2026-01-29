Logo R7.com
Guarda iraniana será reconhecida como organização terrorista

Segundo ministro francês, repressão violenta a protestos pacíficos não pode ficar sem resposta

Conexão Record News|Do R7

A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, anunciou nesta quinta-feira (29) que o bloco irá classificar a Guarda Revolucionária Islâmica iraniana na lista de organizações terroristas.

