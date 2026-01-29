Guarda iraniana será reconhecida como organização terrorista
Segundo ministro francês, repressão violenta a protestos pacíficos não pode ficar sem resposta
A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, anunciou nesta quinta-feira (29) que o bloco irá classificar a Guarda Revolucionária Islâmica iraniana na lista de organizações terroristas.
Últimas
Vietnã e União Europeia reforçam relações diplomáticas
Objetivo é expandir parcerias internacionais e cooperação em meio às crises globais
Ministro dinamarquês destaca conversa otimista com EUA
Diplomata afirmou que questão ainda não foi resolvida, mas está avançando
Forças Armadas de Taiwan simulam defesa contra ataque marítimo chinês
Manobras envolveram drones, lanchas de patrulha, atiradores de elite e lançadores de mísseis
Líder opositora é recebida por secretário de Estado dos EUA
María Corina Machado disse que 'ninguém tem fé' em presidente interina e declarou confiança em Trump
Mais de 60% da população brasileira têm excesso de peso
Entre 2006 e 2024, a obesidade dobrou, atingindo 25,7% dos brasileiros
Líderes defendem relação mais sofisticada durante reunião entre China e Reino Unido
Xi Jinping destacou necessidade de estreitar laços com 'visão de longo prazo'
Receita desmente imposto para todos os aluguéis por temporada
Tributação só vale para grandes proprietários e terá transição
Setor produtivo reage à manutenção da taxa básica de juros
Indústria, construção civil e centrais sindicais criticam decisão do Copom
China tenta expandir influência política e econômica
Primeiro-ministro britânico desembarcou no país para retomar relações comerciais
Índia emite alerta após novo surto de vírus Nipah
Cerca de cem pessoas estão em quarentena; cinco casos foram confirmados
União Europeia deve assumir papel maior na Otan
Segundo representante, bloco deve se adaptar às novas realidades e manter força da aliança
Dólar fecha em menor cotação desde maio de 2024
Principal índice da Bovespa subiu 1,79% com pontuação atingindo novo recorde de 181.919 pontos
Irã descarta negociações enquanto ameaças continuarem
Representante afirmou que EUA devem cessar demandas excessivas e questões ilógicas
INSS não deixará de pagar aposentadoria a quem não tem nova identidade
Notícias falsas circulam nas redes sociais, mas nada muda para quem já recebe os benefícios