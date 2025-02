Guerra comercial entre EUA e China vai promover 'efeito cascata' no comércio global; veja análise Países trocaram sanções no início da semana; Donald Trump declarou que não tem pressa para conversar com Xi Jinping

Conexão Record News|Do R7 05/02/2025 - 15h51 (Atualizado em 05/02/2025 - 15h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share