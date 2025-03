Guerra impossibilita novas eleições na Ucrânia, explica professor

A extensão de mandato de Volodymyr Zelensky é prevista na constituição ucraniana, afirma Vitélio Brustolin, professor de relações internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard.



O presidente da Rússia, Vladimir Putin , sugeriu estabelecer uma administração temporária na Ucrânia como condição para o cessar-fogo na guerra — ele tem questionado a legitimidade da permanência do líder do país no governo.



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (28), o professor explica que a lei do país prevê a impossibilidade de realizar eleições durante conflito. “O país está numa guerra, 20% dele está ocupado. Como as pessoas vão votar naquelas áreas ocupadas? E os soldados que estão no campo de batalha, votam como? A constituição proíbe”, completa Brustolin.