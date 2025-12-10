Logo R7.com
Guerra na Ucrânia: Kremlin afirma que declarações de Trump estão em sintonia com a Rússia

Porta-voz do governo russo elogiou comentários do presidente norte-americano sobre o conflito

O Kremlin afirmou que as recentes declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão em sintonia com a posição da Rússia. Em entrevista, Trump sugeriu que Moscou está em uma posição mais forte nas negociações e a Ucrânia deveria ceder territórios.

