Guerra na Ucrânia: Kremlin afirma que declarações de Trump estão em sintonia com a Rússia

O Kremlin afirmou que as recentes declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão em sintonia com a posição da Rússia. Em entrevista, Trump sugeriu que Moscou está em uma posição mais forte nas negociações e a Ucrânia deveria ceder territórios.



