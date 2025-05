Guerra na Ucrânia: nenhum dos lados demonstra real interesse em firmar acordo de paz, diz professor

Segundo Vladimir Feijó, analista internacional, qualquer anúncio de cessar-fogo no contexto da guerra da Ucrânia, vindo de qualquer uma das partes, não revela intenção real de encerrar as hostilidades. Ele avalia que essas supostas tréguas são utilizadas por Rússia e Ucrânia para “apenas reorganizem as próprias tropas para, logo depois, lançar ataques”.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (5), Feijó considera que a recusa a uma pausa nos combates por parte do presidente ucraniano — Volodymyr Zelensky — evidencia a falta de união no Ocidente, justamente durante a comemoração do Dia da Vitória na Segunda Guerra Mundial, ocasião em que os líderes globais se uniram contra regimes totalitários.



O pesquisador observa que, caso houvesse disposição da Rússia em encerrar o confronto, a proposta de trégua não coincidiria com o desfile militar agendado para 9 de maio.