Guerra na Ucrânia 'parece estar além das capacidades de mediação do Brasil', diz especialista

Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (5), o professor Paulo Velasco destaca a importância do relacionamento entre Brasil e França. Durante a manhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido no Palácio dos Inválidos pelo líder francês Emmanuel Macron, com quem esteve reunido para assinar acordos bilaterais em áreas como saúde, segurança pública, educação, ciência e tecnologia.



“O Brasil e o França são defensores da paz, da estabilidade, do multilateralismo, do direito internacional, das organizações nacionais. [...] É uma viagem que pode trazer dividendos para o Brasil, parcerias em áreas sensíveis”, afirma o especialista. A presidência francesa ressaltou que, no contexto atual, é importante encontrar convergências com o Brasil, voz de peso na América Latina.



Lula e Macron também discutiram a guerra na Ucrânia , e o líder francês destacou o papel do Brasil na busca de uma solução para o conflito. Velasco explica as divergências de posicionamento dos países quanto à guerra no Leste Europeu e analisa o histórico diplomático brasileiro.



“O Brasil tem algumas vitórias, sim, importantes, em termos de mediação de conflitos, mas não em regiões distantes da nossa influência. Quando eu penso no conflito entre Rússia e Ucrânia, isso parece estar muito além das capacidades diplomáticas do Brasil”, diz.