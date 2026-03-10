Logo R7.com
Guerra provoca mais de 37 mil cancelamentos de voos

Conflito também impacta o preço das passagens e do querosene de aviação

Desde o começo da guerra no Oriente Médio, em 28 de fevereiro, mais de 37 mil voos foram cancelados. Os números são de uma consultoria que monitora voos em todo o planeta em tempo real.

