Há possibilidade de o cessar-fogo em Gaza não ir para a segunda fase, diz especialista

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (18), Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais da UFF (Universidade Federal Fluminense), analisa o possível fim do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, considerando o vencimento do prazo dado por Donald Trump para que o grupo terrorista Hamas liberasse todos os reféns até o último sábado (15).



“O [Benjamin ] Netanyahu [primeiro-ministro israelense] pegou essa fala do Trump, aceitou os três reféns que foram devolvidos , e chamou uma reunião do seu Conselho de Segurança, justamente para discutir o fim deste cessar-fogo. Então, nós vemos uma escalada, a possibilidade de o cessar-fogo não ir para a segunda fase. Lembrando que a primeira fase termina no dia 2 de março”, pontua.



Israel deve receber, nesta quinta-feira (20), os corpos de quatro reféns que morreram sob custódia dos terroristas do Hamas. No sábado (22), outros seis reféns vivos também devem ser libertados. Caso as duas entregas sejam bem sucedidas, restarão quatro reféns — mortos — em Gaza, dos 33 previstos para serem libertados na primeira fase do cessar-fogo.