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Hamas anuncia retirada do governo da Faixa de Gaza

Decisão do grupo terrorista abre caminho para transição política no território

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O controle da Faixa de Gaza torna-se uma nova incógnita do Oriente Médio. Apesar do anúncio do Hamas realizado nesta segunda (6), em que o grupo terrorista alegou que vai deixar de governar a área, a falta de menção ao desarmamento preocupa os países vizinhos e especialistas.

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