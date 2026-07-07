Hamas anuncia retirada do governo da Faixa de Gaza

O controle da Faixa de Gaza torna-se uma nova incógnita do Oriente Médio. Apesar do anúncio do Hamas realizado nesta segunda (6), em que o grupo terrorista alegou que vai deixar de governar a área, a falta de menção ao desarmamento preocupa os países vizinhos e especialistas.



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