Ilegalidade no setor de combustíveis pode gerar déficit de R$ 97 bilhões, projeta governo

O combate à ilegalidade no setor de combustíveis poderia mais que dobrar a arrecadação prevista pela Medida Provisória proposta pelo governo. A perda arrecadatória com sonegação, inadimplência e fraudes operacionais no segmento é estimada em R$ 58 bilhões em dois anos. Já as medidas anunciadas pelo Ministério da Fazenda projetam arrecadação de R$ 31 bilhões no mesmo período.



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (13), Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, explica que o setor tem previsão de R$ 97 bilhões de déficit nas contas. “Com essa perda de arrecadação de tributos sobre essas fraudes de combustíveis, que gerariam, em média, 27 bilhões e trariam para os cofres do governo, é quase um terço do dinheiro que o governo precisa para fechar a conta”, explica.



O professor aponta que o setor enfrenta problemas com a ilegalidade, com práticas como o uso indevido de benefícios fiscais, lavagem de dinheiro e roubo de combustível nos dutos. “É muito dinheiro que o governo deixa de arrecadar por causa dessa corrupção, dessa ilegalidade neste setor, que é tão vital para nosso negócio”, completa.