Imposto de renda: declaração deve ficar mais fácil no futuro; entenda

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (25), a economista Carla Beni afirma que o envio dos informes de rendimento por bancos e empresas para pessoas pessoas físicas, em que o prazo é até sexta-feira (28) , é essencial para combater a sonegação de impostos no país.



Segundo Beni, o cruzamento de dados das instituições financeiras com a Receita Federal facilita a declaração do contribuinte, pois as informações sobre gastos e rendimentos são inseridas automaticamente. O objetivo, segundo a economista, é que, no futuro, o documento venha totalmente preenchido para revisão e assinatura.