Imprensa relata novos ataques dos EUA contra o Irã
Alvo foi maior ilha litoral iraniano para controlar a circulação de navios em Ormuz
Os Estados Unidos realizaram um ataque aéreo contra a ilha de Kish, localizada no estreito de Hormuz. A ação visou uma instalação antiaérea da Guarda Revolucionária iraniana, responsável por monitorar a circulação de navios. Fontes da imprensa norte-americana e veículos iranianos confirmaram as explosões.
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