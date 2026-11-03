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Imprensa relata novos ataques dos EUA contra o Irã

Alvo foi maior ilha litoral iraniano para controlar a circulação de navios em Ormuz

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Os Estados Unidos realizaram um ataque aéreo contra a ilha de Kish, localizada no estreito de Hormuz. A ação visou uma instalação antiaérea da Guarda Revolucionária iraniana, responsável por monitorar a circulação de navios. Fontes da imprensa norte-americana e veículos iranianos confirmaram as explosões.

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