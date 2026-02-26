Logo R7.com
Inadimplência alcança maior patamar no Brasil

Mais de 80 milhões de brasileiros não estão conseguindo pagar as dívidas em atraso

Conexão Record News|Do R7

A inadimplência cresceu e alcançou o maior patamar no Brasil desde 2017, com mais de 80 milhões de brasileiros que não estão conseguindo pagar as dívidas, segundo levantamento do BC.

