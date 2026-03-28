Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Índia e Rússia podem retomar comércio de gás natural

Nova Déli reduziu compras de Moscou em troca de redução de tarifas norte-americanas

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A Índia e a Rússia estão em discussões para retomar o comércio de gás natural. O professor Bruno Pasquarelli analisa a aproximação dos países.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Índia
  • Rússia
  • tarifas
  • petroleo

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.