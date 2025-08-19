Indústria prevê exportar US$ 5,4 bilhões a menos em 2025 com tarifaço, e empregos podem ser afetados

A Confederação Nacional da Indústria reduziu a projeção para as exportações brasileiras agora em 2025, com redução de 0,3% na previsão do PIB industrial deste ano.“É uma diferença muito pequena", segundo a economista Carla Beni. Ela avalia que o impacto mais grave do tarifaço imposto pelos Estados Unidos surge nos setores específicos atingidos, que enfrentam queda nas exportações e risco de demissões.



"Se você tiver um segmento muito específico, onde você, por exemplo, já deu férias coletivas e aí você não vê uma sinalização de que você tem como direcionar o seu produto, por exemplo, pode até ser que você tenha que fazer alguns ajustes e algumas demissões ocorram. Mas isso vai ser uma questão muito pontual para setores e locais específicos", comenta.



Ao programa Conexão Record News desta terça-feira (19), Carla alerta que a sobretaxa de 50% anunciada por Donald Trump traz incertezas. "Isso pode tudo cair daqui a seis meses", considera. Para ela, a dependência de algumas empresas do mercado americano é um problema que precisa ser enfrentado.



A economista ressalta a necessidade de alternativas de proteção para o setor industrial e exportador. Ela lembra que, embora os números pareçam pequenos no macroeconômico, o impacto é forte no nível local.