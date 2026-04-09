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Indústria tem faturamento positivo em fevereiro

Crescimento mensal não reverte perda de 8,5% no bimestre; dados foram divulgados pela CNI

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O faturamento da indústria brasileira aumentou 4,9% em fevereiro, conforme divulgou a CNI (Confederação Nacional da Indústria).

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