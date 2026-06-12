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Inflação brasileira desacelera para 0,58% no mês de maio

Alimentos e habitação concentraram a maior parte da alta dos preços em 12 meses

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O IPCA subiu 0,58% em maio, conforme dados do IBGE.

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