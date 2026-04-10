Inflação nos Estados Unidos dispara em meio a conflito no Oriente Médio
Em março, índice chegou a 3,3% no acumulado de 12 meses, por conta do preço da gasolina
O índice de preços nos Estados Unidos subiu para 3,3% em março, em comparação a 2,4% em fevereiro, impulsionado pelo aumento no preço da gasolina.
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