INSS e Caixa suspendem seguro ligado ao crédito consignado

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (11), o economista Miguel Daoud analisa o anúncio feito pelo INSS e da Caixa Econômica Federal que suspende a venda de seguros ligados ao crédito consignado oferecido a aposentados e pensionistas.



