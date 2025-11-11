Logo R7.com
INSS e Caixa suspendem seguro ligado ao crédito consignado

Produto é atrelado ao empréstimo consignado e cobre saldo devedor em caso de morte ou invalidez

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (11), o economista Miguel Daoud analisa o anúncio feito pelo INSS e da Caixa Econômica Federal que suspende a venda de seguros ligados ao crédito consignado oferecido a aposentados e pensionistas.

