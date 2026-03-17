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INSS suspende consignado do C6 Bank por cobranças indevidas

Instituição terá que devolver cerca de R$ 300 milhões; decisão foi publicada nesta terça (17) no Diário Oficial

Conexão Record News|Do R7

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O INSS suspendeu o empréstimo consignado do C6 Bank. A decisão foi publicada no Diário Oficial nesta terça-feira (17) após o banco descumprir regras de acordo firmado com o instituto.

Após publicação da reportagem, o C6 Bank entrou em contato com o R7 e divulgou nota na qual afirma que vai recorrer da decisão por discordar da interpretação do INSS. Leia a nota na íntegra abaixo:

“O C6 discorda integralmente da interpretação do INSS e vai buscar seu direito de defesa na esfera judicial, porque não praticou nenhuma irregularidade e seguiu rigorosamente todas as normas vigentes. O banco esclarece que a contratação do consignado nunca esteve condicionada à compra de nenhum outro produto e que não desconta parcelas mensais referentes à contratação de pacote de benefícios.”

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