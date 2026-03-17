INSS suspende consignado do C6 Bank por cobranças indevidas

O INSS suspendeu o empréstimo consignado do C6 Bank. A decisão foi publicada no Diário Oficial nesta terça-feira (17) após o banco descumprir regras de acordo firmado com o instituto.



Após publicação da reportagem, o C6 Bank entrou em contato com o R7 e divulgou nota na qual afirma que vai recorrer da decisão por discordar da interpretação do INSS. Leia a nota na íntegra abaixo:



“O C6 discorda integralmente da interpretação do INSS e vai buscar seu direito de defesa na esfera judicial, porque não praticou nenhuma irregularidade e seguiu rigorosamente todas as normas vigentes. O banco esclarece que a contratação do consignado nunca esteve condicionada à compra de nenhum outro produto e que não desconta parcelas mensais referentes à contratação de pacote de benefícios.”



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!