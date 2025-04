Instabilidade do dólar ‘trava a atividade econômica’ no Brasil e no mundo, diz especialista Moeda americana fechou a quinta-feira (10) em R$ 5,89; taxações anunciadas pelo presidente americano afetaram diretamente a cotação

Conexão Record News|Do R7 11/04/2025 - 15h10 (Atualizado em 11/04/2025 - 15h10 ) twitter

