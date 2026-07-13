Irã afirma que segue conversando com países mediadores

Apesar da declaração do governo iraniano de que o país segue na conversa com países mediadores para evitar que a guerra se agrave, o consultor de risco político Marcelo Suano acredita que as chances de um acordo de paz são "quase zero".



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