Lei Maria da Penha: legislação para combater violência doméstica completa 20 anos

A Lei Maria da Penha celebra nesta sexta (7) duas décadas de existência. Criada em 2006 para combater a violência doméstica no Brasil, ela é considerada um marco significativo na luta contra a misoginia. Apesar dos avanços proporcionados pela lei ao longo dos anos, o país ainda enfrenta desafios significativos.



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