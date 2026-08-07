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Lei Maria da Penha: legislação para combater violência doméstica completa 20 anos

Subnotificação dos casos e altas taxas de feminicídios ainda trazem desafios

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A Lei Maria da Penha celebra nesta sexta (7) duas décadas de existência. Criada em 2006 para combater a violência doméstica no Brasil, ela é considerada um marco significativo na luta contra a misoginia. Apesar dos avanços proporcionados pela lei ao longo dos anos, o país ainda enfrenta desafios significativos.

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