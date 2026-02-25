Logo R7.com
Irã chama declarações de Donald Trump de 'grandes mentiras'

Trump critica Irã enquanto diplomacia tenta evitar escalada no Oriente Médio

Conexão Record News|Do R7

As tensões entre os Estados Unidos e o Irã se intensificaram após declarações do presidente Donald Trump acusando Teerã de espalhar terrorismo. Em resposta, o governo iraniano classificou as afirmações como mentirosas.

  • Irã
  • Oriente médio
  • estados-unidos
  • conexao-record-news

