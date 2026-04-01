Irã convoca crianças para lutar no conflito

Diante das baixas nas tropas iranianas, o governo reduziu para 12 anos a idade mínima para voluntários de guerra. Uma campanha de mobilização divulgada por agências ligadas ao regime incentiva a participação dos jovens.



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