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Irã convoca crianças para lutar no conflito

Diante das baixas nas tropas iranianas, governo reduziu para 12 anos a idade mínima para voluntários

Conexão Record News|Do R7

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Diante das baixas nas tropas iranianas, o governo reduziu para 12 anos a idade mínima para voluntários de guerra. Uma campanha de mobilização divulgada por agências ligadas ao regime incentiva a participação dos jovens.

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