Irã descarta negociações enquanto ameaças continuarem

Representante afirmou que EUA devem cessar demandas excessivas e questões ilógicas

Conexão Record News|Do R7

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, afirmou que não haverá negociações com Washington enquanto o governo norte-americano continuar com as ameaças.

  • Irã
  • estados-unidos
  • conexao-record-news
  • donald-trump

