Irã escolhe filho de Ali Khamenei como novo líder supremo

Donald Trump já havia dito que Mojtaba Khamenei não seria uma opção aceitável

O Irã desafiou os Estados Unidos ao escolher o filho de Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, como novo líder supremo do país. Donald Trump disse que o novo governante não seria uma opção aceitável para comandar o país e que um novo líder supremo sem a aprovação dele não durará muito tempo.

