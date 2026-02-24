Logo R7.com
Irã está perto de acordo para compra de mísseis da China

Equipamentos têm alcance de cerca de 290 km e são projetados para evadir defesas navais

Conexão Record News|Do R7

Irã está em negociações com a China para adquirir mísseis de cruzeiro antinavio. O pesquisador e professor Vitelio Brustolin analisa o assunto.

