Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Irã lança ataques contra base americana no leste da Síria

Fonte militar síria afirma que não houve vítimas nem danos materiais; é a primeira ação do tipo

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Pela primeira vez desde o começo do conflito, o Irã atacou o leste da Síria. A Guarda Revolucionária afirmou ter alvejado um centro de operações especiais dos Estados Unidos como resposta ao assassinato de soldados iranianos. Contudo, uma fonte militar informou à Reuters que o ataque não acertou a base e não houve vítimas ou danos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Irã
  • Síria
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.