Irã lança ataques contra base americana no leste da Síria

Pela primeira vez desde o começo do conflito, o Irã atacou o leste da Síria. A Guarda Revolucionária afirmou ter alvejado um centro de operações especiais dos Estados Unidos como resposta ao assassinato de soldados iranianos. Contudo, uma fonte militar informou à Reuters que o ataque não acertou a base e não houve vítimas ou danos.



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