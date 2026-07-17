Irã lança ataques contra base americana no leste da Síria
Fonte militar síria afirma que não houve vítimas nem danos materiais; é a primeira ação do tipo
Pela primeira vez desde o começo do conflito, o Irã atacou o leste da Síria. A Guarda Revolucionária afirmou ter alvejado um centro de operações especiais dos Estados Unidos como resposta ao assassinato de soldados iranianos. Contudo, uma fonte militar informou à Reuters que o ataque não acertou a base e não houve vítimas ou danos.
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