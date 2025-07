Programa nuclear do Irã pode ser moldado para propósitos militares, afirma especialista

“O programa nuclear iraniano pode ser moldado para fins militares”, diz Giovana Branco, doutoranda de ciência política da USP, sobre a decisão do país de não retomar negociações com os Estados Unidos . Para ela, o projeto iraniano tem problemas desde o início e não se limita apenas ao uso pacífico, como alega o governo de Teerã.



Ao Conexão Record News desta quarta-feira (16), Giovana comenta que “o tipo de tecnologia não é tão diferente” entre usos civis e militares, e que o Irã mantém conhecimento técnico, apesar dos ataques recentes. Ela lembra que, mesmo com usinas atingidas, os cientistas do país ainda conseguem produzir o equipamento necessário para enriquecer urânio.



"O Irã está de fato enfraquecido, mas ainda tem, sim, o conhecimento necessário para esse enriquecimento [de urânio]. E a realidade é que nós nunca tivemos a certeza sobre esse enriquecimento do urânio dentro do Irã para fins militares, já que a Agência Internacional de Energia Atômica não consegue fazer as vistorias ali. E isso faz com que o Irã seja sempre visto como um estado perigoso, justamente quando a gente pensa na criação de bombas nucleares", finaliza.